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Лілль запропонував 18 млн євро за вінгера Шахтаря

Сьогодні 15:28 256 0
Педріньйо влітку змінить клуб
Лілль запропонував 18 млн євро за вінгера Шахтаря
#Лілль, #Педріньйо, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Півзахисник Шахтаря Педріньйо зацікавив Лілль.

Про це повідомляє Superesportes MG.

Французький клуб запропонував українському за 24-річного бразильця 18 млн євро, але гірники відмовили, оскільки Лілль хотів заплатити не всю суму одразу, а розділити на численні транші.

Лілль зробив нову пропозицію – 14 млн євро одразу та 4 млн євро на виплату. Крім цього, передбачені бонуси за певні досягнення у розмірі 4 млн євро.

У 11 матчах достроково завершеного сезону УПЛ футболіст забив 3 голи та зробив 2 асисти. 

Контракт гравця з гірниками розрахований до літа 2025 року, Тransfermarkt оцінює його у 17 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Педріньйо близький до переходу в Атлетіко Мінейро.

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