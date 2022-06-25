Лілль запропонував 18 млн євро за вінгера Шахтаря

Педріньйо влітку змінить клуб

Півзахисник Шахтаря Педріньйо зацікавив Лілль.

Про це повідомляє Superesportes MG.

Французький клуб запропонував українському за 24-річного бразильця 18 млн євро, але гірники відмовили, оскільки Лілль хотів заплатити не всю суму одразу, а розділити на численні транші.

Лілль зробив нову пропозицію – 14 млн євро одразу та 4 млн євро на виплату. Крім цього, передбачені бонуси за певні досягнення у розмірі 4 млн євро.

У 11 матчах достроково завершеного сезону УПЛ футболіст забив 3 голи та зробив 2 асисти.

Контракт гравця з гірниками розрахований до літа 2025 року, Тransfermarkt оцінює його у 17 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Педріньйо близький до переходу в Атлетіко Мінейро.