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Йович визначився з майбутнім клубом

Сьогодні 14:54 185 0
Йович влітку змінить клуб
Йович визначився з майбутнім клубом
#Йович, #Реал Мадрид, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Фіорентина

Джерело - football24.uа.

Форвард Реала Лука Йович може продовжити кар'єру у Серії А.

Про це повідомляє La Nazione.

Нападник має пропозиції від 10 різних клубів, але зупинив свій вибір на Фіорентині. Важливу роль у виборі зіграв партнер Луки по збірній Нікола Миленкович, який виступає за "фіалок".

Йовіч вже проінформував про свій вибір Реал і агента Фалі Рамадані. Мадрид готовий віддати серба Фіорентині в оренду без права викупу. Лука повинен замінити у Флоренції Пйонтека.

Реал три роки тому купив серба в Айнтрахта за 60 млн євро, однак Йович за весь час зіграв 50 неповних матчів за "вершкових" і забив лише 3 голи. 

Раніше повідомлялося, що Реал може віддати за Леау Асенсіо та Йовича.

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