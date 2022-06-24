Йович визначився з майбутнім клубом

Йович влітку змінить клуб

Форвард Реала Лука Йович може продовжити кар'єру у Серії А.

Про це повідомляє La Nazione.

Нападник має пропозиції від 10 різних клубів, але зупинив свій вибір на Фіорентині. Важливу роль у виборі зіграв партнер Луки по збірній Нікола Миленкович, який виступає за "фіалок".

Йовіч вже проінформував про свій вибір Реал і агента Фалі Рамадані. Мадрид готовий віддати серба Фіорентині в оренду без права викупу. Лука повинен замінити у Флоренції Пйонтека.

Реал три роки тому купив серба в Айнтрахта за 60 млн євро, однак Йович за весь час зіграв 50 неповних матчів за "вершкових" і забив лише 3 голи.

Раніше повідомлялося, що Реал може віддати за Леау Асенсіо та Йовича.