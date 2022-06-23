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Шаран: Робитимемо акцент на гравців з Першої та Другої ліги

Сьогодні 13:55 197 0
Володимир Шаран розповів про заплановані навчально-тренувальні збори команди для підготовки до нового сезону УПЛ.
Шаран: Робитимемо акцент на гравців з Першої та Другої ліги
#Минай, #Футбольні трансфери, #Володимир Шаран

Джерело - Чемпіон.

Минай буде запрошувати гравців з нижчих ліг.

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Володимир Шаран у коментарі Футбол 1.

"24 червня ми плануємо переглядовий збір для потенційних новачків. Ми хочемо зібрати їх на тиждень, щоб визначитись, хто залишиться з нами на початок основного збору команди. Збір розпочнеться першого червня в Ужгороді. Там хороші є умови та безпечно. З 31 липня по 12 серпня ми плануємо виїхати до Хуста чи іншого міста на другий збір.

На селекційному зборі ми переглядатимемо українців. Ситуація в країні не сприяє запрошенню легіонерів. Вони бояться приїжджати. У нас було три іноземці у команді. Під питанням зараз лише Ловро, який попередньо дав згоду повернутися. Решти у команді не буде.

Враховуючи фінансові можливості Миная, ми робитимемо акцент на гравців з Першої та Другої ліги. Думаю, що до нас приїдуть на перегляд 15 футболістів", - сказав Шаран.

Раніше стали відомі стадіони, на яких гратимуть матчі УПЛ.

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