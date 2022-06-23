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Стали відомі стадіони, на яких гратимуть матчі УПЛ

Сьогодні 12:50 44 0
Клуби УПЛ визначились з домашніми аренами
Стали відомі стадіони, на яких гратимуть матчі УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Матчі наступного сезону УПЛ будуть відбуватися у Києві та на Заході України.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

"Головне питання: які стадіони отримають гарантії безпеки в умовах воєнного стану і пройдуть атестацію? Наш інсайд такий.

Київщина – 5 стадіонів. Чотири у Києві: НСК Олімпійський, Динамо ім. В. Лобановського, Оболонь-Арена та НТК ім. Баннікова. П'ятий стадіон у Ковалівці. Що це означає? Кожен клуб обирає два стадіони – основний та резервний, якщо основний у цей день зайнятий. Наприклад, Чорноморець каже, що у нього основний стадіон це Оболонь, а резервний – Ковалівка. Колос каже, що основний у нього Ковалівка, а резервний – Оболонь. І вони чергуються між собою.

І захід України. Там ситуація складніша. Є три стадіони у Львові – Арена Львів, Україна та Скіф. Останній не дуже відповідає нормам, але там проходив кубковий матч Руха з Зорею. Це резервна арена. І два стадіони в Ужгороді – Минай-Арена (більше резервний) та Авангард (як основний).

Три тижні тому, коли трапився приліт у Тернопіль, його перестали розглядати як місто, в якому можна проводити ігри УПЛ. Ще є стадіон Вереса, на якому поки що необов'язково добудовувати трибуни, оскільки ігри відбуватимуться без глядачів. У будь-якому разі остаточно все стане зрозуміло десь за три тижні до початку чемпіонату, який орієнтовно стартує 20 серпня", – сказав Співаковський.

Раніше повідомлялося, що Динамо планує грати домашні матчі УПЛ у Києві, Шахтар – у Львові.

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