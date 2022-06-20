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Фаворов перейду у Ворсклу

Сьогодні 09:43 169 0
Футболіст не має наміру продовжувати контракт із Зорею
Фаворов перейду у Ворсклу
#Ворскла, #Зоря, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Денис Фаворов

Джерело - Епоха Футболу.

Досвідчений український гравець Денис Фаворов найближчим часом має перейти до полтавської Ворскли. 

Про це повідомляє Епоха Футболу.

Останні два роки 31-річний правий захисник виступав за луганську Зорю, але в кінці червня його контракт офіційно підходить до завершення і він не має наміру його продовжувати. 

Повідомляється, декілька останніх тижнів Фаворов мешкав в Черкасах, де підтримував форму з місцевим МСК Дніпро.

У минулому сезоні Денис зіграв 24 матчі, забив 1 гол, віддав дві результативні передачі.

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