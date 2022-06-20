Фаворов перейду у Ворсклу

Джерело - Епоха Футболу.
Досвідчений український гравець Денис Фаворов найближчим часом має перейти до полтавської Ворскли.
Про це повідомляє Епоха Футболу.
Останні два роки 31-річний правий захисник виступав за луганську Зорю, але в кінці червня його контракт офіційно підходить до завершення і він не має наміру його продовжувати.
Повідомляється, декілька останніх тижнів Фаворов мешкав в Черкасах, де підтримував форму з місцевим МСК Дніпро.
У минулому сезоні Денис зіграв 24 матчі, забив 1 гол, віддав дві результативні передачі.