Фаворов перейду у Ворсклу

Футболіст не має наміру продовжувати контракт із Зорею

Джерело - Епоха Футболу.

Досвідчений український гравець Денис Фаворов найближчим часом має перейти до полтавської Ворскли.

Про це повідомляє Епоха Футболу.

Останні два роки 31-річний правий захисник виступав за луганську Зорю, але в кінці червня його контракт офіційно підходить до завершення і він не має наміру його продовжувати.

Повідомляється, декілька останніх тижнів Фаворов мешкав в Черкасах, де підтримував форму з місцевим МСК Дніпро.

У минулому сезоні Денис зіграв 24 матчі, забив 1 гол, віддав дві результативні передачі.