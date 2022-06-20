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ПСЖ завершив сезон зі збитками у 200-300 млн євро

Сьогодні 08:41 151 0
ПСЖ має значні збитки
ПСЖ завершив сезон зі збитками у 200-300 млн євро
Фото - gettyimages
#ПСЖ

Джерело - tribuna.com.

ПСЖ має значні збитки за підсумками сезону 202122.

Про це повідомляє Foot Mercato з посиланням на L’Equipe.

Парижани закінчили фінансовий рік – сезон 2021/22 – з втратами у розмірі 200-300 мільйонів євро.

До того ж збитки за сезон 2020/21 становили 225 млн євро.

Зазначається, що у наступному році до втрат ПСЖ додасться новий контракт Кіліана Мбаппе.

Для покращення фінансового становища клуб зобов’язаний зменшити зарплатні відомості та загальні витрати, тому шукатиме клуби для "непотрібних" гравців, до списку яких можуть увійти Серхіо Ріко, Рафінья та Пабло Сарабія – вони повертаються з оренд.

Раніше Зідан прийняв остаточне рішення щодо ПСЖ.

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