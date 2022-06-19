Зідан прийняв остаточне рішення щодо ПСЖ

Зідан точно не очолить ПСЖ

Наступного тижня керівництво Парі Сен-Жермен має намір закрити питання з новим головним тренером першої команди, оскільки Маурісіо Почеттіно покине цей пост.

Про це повідомляє RMC Sport.

Незважаючи на те, що катарське керівництво паризького гранду всіма силами намагалося запросити на цю посаду триразового переможця Ліги чемпіонів на чолі мадридського Реалу Зінедіна Зідана, ці спроби так і залишилися безуспішними.

За інформацією джерела, французький фахівець точно не очолить ПСЖ цього літа, однак у майбутньому керівництво парижан буде готове відчинити йому двері, якщо з'явиться така можливість.

Після остаточної відмови Зідана головним претендентом на посаду наставника ПСЖ є Крістоф Галтьє з Ніцци.