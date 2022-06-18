Джерело - Goal.com.
Сьйон не скористався правом викупу орендованого у Шахтаря Маркіньйоса Сіпріано.
Про це повідомляє Goal.
У контракті було прописано, що швейцарський клуб може викупити 23-річного бразильця за 1,5 мільйона євро двома траншами, проте Сьйон запропонував розраховуватися за футболіста протягом 4 років, на що Шахтар відповів відмовою.
Швейцарі не припинили спроби підписати гравця та шукають спосіб заплатити за нього в коротший термін.
Сіпріано також цікавляться Штутгарт та Янг Бойз.
Нагадаємо, Трабзонспор готує трансфер Марлона.