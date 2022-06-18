Головне
Голден Стейт Ворріорз - чемпіон НБА 2022
Вчора 07:06 871
Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка
Вчора 18:38 633
Визначилися міста, які приймуть ЧС-2026
Вчора 08:32 1177
Стефена Каррі визнано MVP фінальної серії НБА 2022
Вчора 07:18 363
Визначилась дата бою Усик - Джошуа
16.06.2022 23:11 4098
Фулгем заплатить Шахтарю 8 млн євро за трансфер Соломона
16.06.2022 22:25 443
Рижикова здобула срібло на етапі Діамантової ліги
16.06.2022 22:05 513
Маліновський може перейти у Ювентус
16.06.2022 20:39 1016
Ярмоленка запропонували клубам МЛС
16.06.2022 20:28 971
Російські клуби виключені із Євроліги на сезон 2022/23
16.06.2022 14:45 446
Прямі трансляції

Сіпріано може продовжити кар’єру у Сьйоні, Штутгарті або Янг Бойз

Сьогодні 10:34 152 0
Бразилець може покинути Шахтар
Сіпріано може продовжити кар’єру у Сьйоні, Штутгарті або Янг Бойз
#Сьйон, #Шахтар, #Штутгарт, #Янг Бойз, #Маркіньос Сіпріано

Джерело - Goal.com.

Сьйон не скористався правом викупу орендованого у Шахтаря Маркіньйоса Сіпріано.

Про це повідомляє Goal.

У контракті було прописано, що швейцарський клуб може викупити 23-річного бразильця за 1,5 мільйона євро двома траншами, проте Сьйон запропонував розраховуватися за футболіста протягом 4 років, на що Шахтар відповів відмовою.

Швейцарі не припинили спроби підписати гравця та шукають спосіб заплатити за нього в коротший термін.

Сіпріано також цікавляться Штутгарт та Янг Бойз.

Нагадаємо, Трабзонспор готує трансфер Марлона.

Коментарі ()
Популярне зараз
Брат захисника Динамо зник у Маріуполі Брат захисника Динамо зник у Маріуполі 838
Циганков відмовився підписувати новий контракт з Динамо Циганков відмовився підписувати новий контракт з Динамо 688
Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка Брентфорд заплатить 1,5 млн євро за трансфер Ярмолюка 633
Гольовий тандем Ярмоленко-Яремчук та незабитий пенальті Маліновського: рік тому Україна перемогла Північну Македонію на Євро ВІДЕО Гольовий тандем Ярмоленко-Яремчук та незабитий пенальті Маліновського: рік тому Україна перемогла Північну Македонію на Євро ВІДЕО 493
Україні заборонили приймати Євробачення, але Калуш обурився та виступив із заявою Україні заборонили приймати Євробачення, але Калуш обурився та виступив із заявою 1692
Шкодую, що мовчала у 2014 році - дружина Усика Шкодую, що мовчала у 2014 році - дружина Усика 450
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17598
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5363
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5294
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 116919
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12474 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19439