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Трабзонспор готує трансфер Марлона

Вчора 23:54 95 0
Марлон влітку може змінити клуб
Трабзонспор готує трансфер Марлона
#Марлон, #Трабзонспор, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Трабзонспор веде перемовини з Шахтарем щодо трансферу захисника Марлона.

Про це повідомляє журналіст Юнес Емре Сел.

Турецькому клубу вдалося домовитися з агентами 26-річного футболіста про фінансові аспекти майбутньої співпраці. Тепер Трабзонспору потрібно узгодити суму переходу безпосередньо з гірниками. Шахтар відхилив усі 3 попередні пропозиції. 

Раніше бразилець заявляв, що хоче покинути команду, але при цьому продовжити кар’єру в одному з європейських чемпіонатів.

Нагадаємо, Марлон може повернутись у Серію А.

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