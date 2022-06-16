Трабзонспор готує трансфер Марлона

Джерело - tribuna.com.
Трабзонспор веде перемовини з Шахтарем щодо трансферу захисника Марлона.
Про це повідомляє журналіст Юнес Емре Сел.
Турецькому клубу вдалося домовитися з агентами 26-річного футболіста про фінансові аспекти майбутньої співпраці. Тепер Трабзонспору потрібно узгодити суму переходу безпосередньо з гірниками. Шахтар відхилив усі 3 попередні пропозиції.
Раніше бразилець заявляв, що хоче покинути команду, але при цьому продовжити кар’єру в одному з європейських чемпіонатів.
Нагадаємо, Марлон може повернутись у Серію А.