Трабзонспор готує трансфер Марлона

Марлон влітку може змінити клуб

Трабзонспор веде перемовини з Шахтарем щодо трансферу захисника Марлона.

Про це повідомляє журналіст Юнес Емре Сел.

Турецькому клубу вдалося домовитися з агентами 26-річного футболіста про фінансові аспекти майбутньої співпраці. Тепер Трабзонспору потрібно узгодити суму переходу безпосередньо з гірниками. Шахтар відхилив усі 3 попередні пропозиції.

Раніше бразилець заявляв, що хоче покинути команду, але при цьому продовжити кар’єру в одному з європейських чемпіонатів.

Нагадаємо, Марлон може повернутись у Серію А.