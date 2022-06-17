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Брат захисника Динамо зник у Маріуполі

Сьогодні 20:50 183 0
Брат Бурди не виходить на зв'язок більше двох місяців
Брат захисника Динамо зник у Маріуполі
#Микита Бурда, #Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

Двоюрідний брати оборонця Динамо Микити Бурди зник у Маріуполі.

Про це розповів сам футболіст.

"Я повернувся до Києва вчора та вже застав повітряні тривоги. Перший раз було не по собі, по тілу пішов мандраж. Але дуже сумував за домом, тому повернутися все одно приємно. Це найкраще місце в світі, незважаючи на будь-які тривоги. Краще бути вдома.

Більша частина моєї родини у безпеці. Окрім мого двоюрідного брата, який був у Маріуполі. Понад два місяці з ним немає зв'язку, він вважається зниклим безвісти.

А щодо суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів... Хто б нам не випав – потрібно перемагати та виходити до групового етапу. Що стосується Фенербахче, то почнемо готуватися безпосередньо до суперника ближче до матчу, тренерський штаб нам покаже та розкаже, що до чого", – розповів Бурда.

Читайте також: Бурда: Міг взагалі закінчити з футболом

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