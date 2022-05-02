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Бурда: Міг взагалі закінчити з футболом

Сьогодні 16:13 165 0
Микита Бурда прокоментував повернення на свій рівень після двох операцій на ахіллах
Бурда: Міг взагалі закінчити з футболом
#Микита Бурда, #Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

Оборонець Динамо Микита Бурда ризикував завершити з футболом через важку травму.

Про це розповів сам футболіст.

"Напевно, той рівень, який я мав до травми, ще не повернув. Дай боже, це вдасться зробити з часом. Все-таки травма була важка, я багато пропустив. Але те, що зараз я маю можливість тренуватися з командою, зі своїми хлопцями, з хорошими футболістами — це велика користь. Через такі тренування я додаю з кожним днем.

Звичайно, якби я більше грав за першу команду, процес проходив би швидше. Але якщо взяти до уваги всю сукупність факторів, я радий, що зараз можу просто грати у футбол та тренуватися, оскільки був період, коли існувала ймовірність того, що взагалі міг закінчити з футболом", - розповів Бурда.

Нагадаємо, українці Динамо та Шахтаря не зможуть перейти в європейські клуби.

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