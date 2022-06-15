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Попов: Вся боротьба в Лізі націй буде у вересні

Сьогодні 21:44 124 0
Попов прокоментував боротьбу за перше місце у групі Ліги націй
Попов: Вся боротьба в Лізі націй буде у вересні
#Ліга націй УЄФА, #Попов

Джерело - Чемпіон.

Збірній України не пощастило у матчі Ліги націй проти Ірландії.

Про це розповів оборонець Денис Попов.

"Увійшов у гру нормально. Чекав якогось стандарту, щоб пощастило забити. Такий результат. Це футбол. Ми раді цьому одному очку.

Само собою, що ми були втомлені. Не пощастило? Не знаю, моментів було не дуже багато, але з тих, які були, ми витиснули максимум. А в інших, може, трошки не пощастило.

Вся боротьба буде у вересні, ми налаштовані на неї. Зараз ми їдемо у відпустку. Потім - клубні справи, там треба буде добре себе проявити. А потім уже в збірну до кращого результату", - розповів Попов.

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