Україна - Ірландія 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна України врятувала нічию в матчі з Ірландією!

90' Мудрик класно пройшов до штрафного майданчика, віддав на Ярмоленка, але удар Андрія не вдався.

90' Дві хвилни додав арбітр до основного часу.

89' О'Шей виконував подачу на дальню стійку, але Різник вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

87' Робінсон виконував простріл на дальню стійку, але врятував нашу команду Різник.

86' Миколенко прострілював у центр штрафного, але там ніхто пробити не зміг.

85' Караваєв виконував подачу на Сікана, але Данило у боротьбі із захисником не зміг нормально пробити.

84' Зінченко виконував закидання на Мудрика, але до Михайла м'яч не дійшов.

83' Огбене оточили відразу 5 гравців збірної України і відібрали м'яч.

81' Леніхен збив Мудрика, який втікав у контратаку - жовта для ірландського захисника.

80' Заміна в складі збірної Ірландії: замість Перрота на поле вийшов Огбене.

78' Зінченко отримав жовту картку за розмови з арбітром.

76' Ярмоленко намагався в дотик віддати на хід Караваєву, але його передачу перехопив Маклейн.

74' Подача пішла з лівого флангу, але м'яч у Караваєва влучив і пішов у аут.

72' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Матвієнка на поле вийшов Попов, а Сікан продовжив гру замість Довбика.

70' Мудрик увірвався у штрафний майданчик, але дуже довго готував передачу і випустив м'яч за межі поля.

69' Хуріхейн наважився на дальній удар, але вище воріт пішов м'яч.

67' Подвійна заміна в збірної Ірландії: замість Найта та Моламбі на поле вийшли Хуріхейн та Хендрік.

66' Шапаренко низом пробив, але встигли ірландці вибити м'яч.

65' Шапаренко класно по центру проривався і небезпечний штрафний заробив. Жовта картка для Брауна.

64' Зінченко розрізну передачу на Довбика виконував, але суддя зафіксував офсайд.

63' Зінченко боровся з двома захисниками у штрафному майданчику, але знову свисток арбітра мовчить.

62' Миколенко прострілював на дальню стійку, але там нікого з гравців збірної України не опинилося.

61' Наважився на дальній удар Найт, але Різник забрав м'яч у руки.

60' Пішла подача з корнера, але вдалося нашим захисникам відбитися.

59' Перрот увійшов у штрафний майданчик і пробивав по воротах, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

58' Втікали у контратаку ірландці, але Зінченко встиг повернутися назад і перехопити м'яч.

56' Заміна в складі збірної Ірландії: замість Хогана на поле вийшов Робінсон.

55' Миколенко виконував закидання на Мудрика, але Михайло не встиг зберегти м'яч у межах поля.

53' Миколенко подавав у штрафний майданчик, але ірландці вибили м'яч подалі.

51' Зінченко грубо в підкаті зіграв у центрі поля. Жовтка картка для капітана української збірної.

50' Шапаренко у центрі поля сфолив, але усним попередженням обмежився арбітр.

49' Зінченко помилився з передачую в центрі поля і Забарному довелося зривати контратаку суперника - жовта картка для українця.

47' ГОООООЛ! Збірна України зрівнює рахунок у матчі! Зінченко віддав передачу на Ярмоленка, той прострілив на Довбика, який у порожні ворота пробив.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перша половина! Збірна України мінімально поступається.

45' Зінченко виконував навіс, але не вдалося по воротах пробити нашим гравцям.

45' Ярмоленка підштовхнули на фланзі. Штрафний для нашої збірної.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Караваєв навішував на Зінченка, але ОЛександр невдало пробив через себе.

42' Ярмоленко проривався у штрафний майданчик і впав на газон, але арбітр не признавчив пенальті.

40' Пішло закидання в штрафний майданчик збірної України, але Матвієнко головою скинув м'яч у руки Різнику.

38' Пробивав небезпечно Найт, але Різник відбив цей удар і після невдалого навіса від суперника зміг забрати м'яч у руки.

36' Мудрик класно пройшов у штрафний майданчик і подавав на Караваєва, але Олександр невдало пробив по воротах.

34' Продовжуємо контролювати м'яч, але до воріт суперника не вдається прорватися.

31' Гол! Збірна Ірландії відкриває рахунок у матчі. Коллінс перехопив м'яч у Довбика, пройшов Зінченка та Забарного і пробив повз Різника.

29' О'Шеа пробивав з меж штарфного, але після рикошету м'яч пішов за межі поля. Суддя не помітив дотику Сидорчука і призначив удар від воріт.

28' Михайло Мудрик продовжив гру замість Руслана Маліновського, який отримав пошкодження.

26' Схоже, що не зможе Маліновський продовжити поєдинок, готується заміна в складі збірної України.

25' Маліновський отримав ліктем від суперника. Медики на полі допомагають Руслану.

23' Довбик отримав м'яч на фланзі, але у боротьбі із двома захисниками втратив ігровий снаряд.

22' Миколенко один на один вийшов, але не вдалося Віталію переграти кіпера.

21' Руслан Маліновський на газоні опинився, але з часом піднявся український хавбек.

19' Коллінс намагався видати розрізну передачу на Перрота, але засильним вийшов цей пас - удар від воріт.

17' На Перрота пішла подача у штрафний майданчик і нападник ірландської збірної пробив головою, але трохи повз ворота.

16' Шапаренко виконував навіс на дальню стійку, але Браун без проблем прийняв м'яч і вибив його подалі.

15' Маліновський досить грубо зіграв проти Перрота у верховій боротьбі. Штрафний для ірландців.

13' Контролює збірна України м'яч, не поспішаючи йти до воріт суперника.

11' Маліновський класно змістився у центр і пробивав по воротах, але голкіперу вдалося парирувати цей удар.

10' Ярмоленко подавав у штрафний майданчик, але вибили м'яч подалі.

9' Ярмоленко намагався п'ятою собі підіграти, але неточно відпасував капітан нашої команди.

7' Матвієнко боровся з Моламбі і порушив правила, грубо відштовхнувши гравця збірної Ірландії.

6' Маліновський у центрі поля підіграв собі рукою, штрафний для гостей.

5' Маліновський виконував розрізний пас на Довбика, але Артем до м'яча не встиг дістатися.

3' Розіграли корнер ірландці, але Різник перехопив подачу і забрав м'яч у руки.

2' Пробивав головою Найт, але м'яч від Маліновського пішов на кутовий.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн України!

Лунає гімн Ірландії.

Команди виходять на поле!

Олександр Петраков визначився зі стартовим складом на матч з Ірландією.

Збірна України зіграє проти Ірландії у матчі четвертого туру Ліги націй.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 14 червня, на стадіоні ЛКС у Лодзі. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.