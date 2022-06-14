Збірна України оголосила стартовий склад на матч з Ірландією

Став відомий стартовий склад збірної України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти Ірландії у матчі четвертого туру Ліги націй.

Стартовий склад збірної України: 23. Дмитро Різник, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко, 13. Ілля Забарний, 21. Олександр Караваєв, 17. Олександр Зінченко, 5. Сергій Сидорчук, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 7. Андрій Ярмоленко (к), 11. Артем Довбик.

Запасні: 1. Андрій Лунін, 2. Валерій Бондар, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 6. Данило Ігнатенко, 9. Данило Сікан, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 18. Олександр Сирота, 19. Едуард Соболь, 20. Олександр Зубков.

Із тих футболістів, які зараз перебувають у Лодзі, до офіційної заявки не потрапили Роман Яремчук та Олександр Піхальонок.

Початок матчу о 21:45.