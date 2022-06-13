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Леоненко: Ахметов нічого не боїться в цьому житті

Сьогодні 17:45 242 0
Віктор Леоненко прокоментував ставлення до президента Шахтаря Ріната Ахметова
Леоненко: Ахметов нічого не боїться в цьому житті
#Рінат Ахметов, #Віктор Леоненко, #Шахтар

Джерело - centernews.com.ua.

Президента Шахтаря Ріната Ахметова не залишив Україну під час війни.

Про це розповів екснападник Динамо Віктор Леоненко.

"Я взагалі давно з ним (Ахметовим) не розмовляв. Думаю, що йому не до мене. Я не здивувався тому, що він не поїхав з України. Хоча багато пробують виїхати. Тому, мене це не здивувало, бо я знаю людину. Його дуже важко налякати, і я думаю, що Ринат Леонідович нічого не боїться в цьому житті.

Я знімаю капелюх перед президентами футбольних клубів, яким зараз під час війни важко заробляти, і забезпечувати команди. Інше питання хтось правильно чи неправильно, але цього вже не змінити", – додав Леоненко. 

Нагадаємо, Ахметов виділить 60 млн грн на допомогу українському футболу.

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