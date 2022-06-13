Леоненко: Ахметов нічого не боїться в цьому житті

Джерело - centernews.com.ua.
Президента Шахтаря Ріната Ахметова не залишив Україну під час війни.
Про це розповів екснападник Динамо Віктор Леоненко.
"Я взагалі давно з ним (Ахметовим) не розмовляв. Думаю, що йому не до мене. Я не здивувався тому, що він не поїхав з України. Хоча багато пробують виїхати. Тому, мене це не здивувало, бо я знаю людину. Його дуже важко налякати, і я думаю, що Ринат Леонідович нічого не боїться в цьому житті.
Я знімаю капелюх перед президентами футбольних клубів, яким зараз під час війни важко заробляти, і забезпечувати команди. Інше питання хтось правильно чи неправильно, але цього вже не змінити", – додав Леоненко.
Нагадаємо, Ахметов виділить 60 млн грн на допомогу українському футболу.