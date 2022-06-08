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Ахметов виділить 60 млн грн на допомогу українському футболу

Вчора 22:25 190 0
Пресслужба гірників повідомила про допомогу власника клубу
Ахметов виділить 60 млн грн на допомогу українському футболу
#Рінат Ахметов, #Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов надасть фінансову допомогу клубам професійних ліг України та дитячим футбольним проектам для підготовки до нового сезону.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

"Сьогодні Україна переживає важкі часи. Уже понад 3 місяці триває війна проти Росії за нашу незалежність, за наші міста, за наших людей, дітей, за наше майбутнє. Війна йде одразу на кількох фронтах: воєнному, економічному, інформаційному, дипломатичному. У цей тяжкий час важливо бути згуртованими, довіряти й допомагати одне одному.

Шахтар вітає намір УАФ та клубів прем’єр-ліги щодо проведення наступного чемпіонату України. Через складну економічну ситуацію в країні не всі можуть повноцінно готуватися до чемпіонату. У зв’язку з цим президент клубу Рінат Ахметов ухвалив рішення щодо підтримки українського чемпіонату, клубів першої та другої ліг, проектів дитячого футболу сумою в розмірі 60 мільйонів гривень.

Принцип солідарності є основою європейського футболу. Переконані, допомагаючи, ми стаємо тільки сильнішими та робимо згуртованішими нашу велику дружну футбольну родину. Разом - переможемо", - сказано в заяві Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що Шахтар працює над проведенням своїх матчів УПЛ за кордоном і готовий ділитися призовими з ЛЧ.

Нагадаємо Шахтарю виповнилося 86 років.

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