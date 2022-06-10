Наполі виставив Кулібалі на трансфер

Каліду Кулібалі влітку змінить клуб

Наполі планує продати центрального захисника Каліду Кулібалі цього літа.

Про це повдіомляє Sky Sport Italia.

Неаполітанському клубу не вдалося домовитися з 30-річним гравцем про новий контракт, тоді як нинішня угода завершується вже за рік.

Наполі має намір виставити Кулібалі на продаж цього літа, щоб не допустити його відходу в якості вільного агента. За сенегальця планується отримати близько 40 млн євро.

Сам гравець зізнавався, що може піти найближчим часом, але доручив своєму агенту не розглядати пропозиції від інших клубів Серії А з поваги до Наполі.

Раніше повідомлялося, що Барселона готує трансфер Кулібалі.