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Наполі виставив Кулібалі на трансфер

Сьогодні 09:25 182 0
Каліду Кулібалі влітку змінить клуб
Наполі виставив Кулібалі на трансфер
Фото - gettyimages
#Кулібалі, #Наполі, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Наполі планує продати центрального захисника Каліду Кулібалі цього літа.

Про це повдіомляє Sky Sport Italia.

Неаполітанському клубу не вдалося домовитися з 30-річним гравцем про новий контракт, тоді як нинішня угода завершується вже за рік.

Наполі має намір виставити Кулібалі на продаж цього літа, щоб не допустити його відходу в якості вільного агента. За сенегальця планується отримати близько 40 млн євро.

Сам гравець зізнавався, що може піти найближчим часом, але доручив своєму агенту не розглядати пропозиції від інших клубів Серії А з поваги до Наполі.

Раніше повідомлялося, що Барселона готує трансфер Кулібалі.

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