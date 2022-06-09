Наполі визначився із ціною на Фабіана Руїса

Італійці відпустять гравця за 30 мільйонів євро

Наполі встановив ціну на півзахисника Фабіана Руїса, за яку клуб готовий відпустити іспанця цього літа.

Про це повідомляє GSFN.

Італійці відпустять вихованця Бетісу за 30 мільйонів євро.

Поточний контракт 26-річного хавбека спливає влітку 2023 року. Наполі не хоче відпускати гравця безкоштовно наступного літа, а півзахисник хоче якнайшвидше знайти новий клуб.

Раніше повідомлялося, що Руїз може повернутися до Іспанії.

Минулого сезону Фабіан провів за Наполі 38 матчів, забив 7 голів та віддав 5 гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює хавбека у 55 мільйонів євро.

Нагадаємо Лаціо та Наполі претендують на Ікарді.