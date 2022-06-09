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Наполі визначився із ціною на Фабіана Руїса

Сьогодні 20:28 155 0
Італійці відпустять гравця за 30 мільйонів євро
Наполі визначився із ціною на Фабіана Руїса
#Наполі

Джерело - UA-футбол.

Наполі встановив ціну на півзахисника Фабіана Руїса, за яку клуб готовий відпустити іспанця цього літа.

Про це повідомляє GSFN.

Італійці відпустять вихованця Бетісу за 30 мільйонів євро.

Поточний контракт 26-річного хавбека спливає влітку 2023 року. Наполі не хоче відпускати гравця безкоштовно наступного літа, а півзахисник хоче якнайшвидше знайти новий клуб.

Раніше повідомлялося, що Руїз може повернутися до Іспанії.

Минулого сезону Фабіан провів за Наполі 38 матчів, забив 7 голів та віддав 5 гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює хавбека у 55 мільйонів євро.

Нагадаємо Лаціо та Наполі претендують на Ікарді.

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