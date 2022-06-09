Наполі визначився із ціною на Фабіана Руїса

Джерело - UA-футбол.
Наполі встановив ціну на півзахисника Фабіана Руїса, за яку клуб готовий відпустити іспанця цього літа.
Про це повідомляє GSFN.
Італійці відпустять вихованця Бетісу за 30 мільйонів євро.
Поточний контракт 26-річного хавбека спливає влітку 2023 року. Наполі не хоче відпускати гравця безкоштовно наступного літа, а півзахисник хоче якнайшвидше знайти новий клуб.
Раніше повідомлялося, що Руїз може повернутися до Іспанії.
Минулого сезону Фабіан провів за Наполі 38 матчів, забив 7 голів та віддав 5 гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює хавбека у 55 мільйонів євро.
Нагадаємо Лаціо та Наполі претендують на Ікарді.