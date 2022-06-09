Ротань назвав склад збірної України U-21 на матч з Франції

Гра відбудеться 9 червня, початок о 19:45

У четвер, 9 червня, відбудеться матч кваліфікації Євро-2023 U-21, у якому зіграють молодіжні збірні України та Франції.

Стартовий склад України U-21: Трубін, Сич, Таловєров, Боль, Вівчаренко, Криськів, Михайленко, Бондаренко, В’юнник, Ванат, Судаков.

Команди гратимуть у Стамбулі на стадіоні Есеньюрт Неджмі Кадіоглу. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Для першого місця математично команді Руслана Ротаня треба виграти особисту зустріч у Франції (9 червня), причому з різницею у 6 м'ячів чи більше. А потім здолати Вірменію (12 червня).

За рівності очок у Франції буде перевага над Україною за рахунок особистої зустрічі (5:0). Але виграти у французів з різницею в 6 м'ячів – щось із розряду неймовірного.

Перше місце дає перепустку у фінальний раунд. Команди, що посіли другі місця, вийдуть у плей-офф (крім кращої з них, яка кваліфікується одразу).

Щоб стати кращою другою командою, підопічним Руслана Ротаня треба обіграти Францію з будь-яким рахунком, плюс, щоб Данія не виграла своїх два матчі (проти Шотландії та Туреччини).