Головне
Збірна України переграла Ірландію у Лізі націй
Вчора 23:41 969
Манчестер Сіті готовий запропонувати Зінченку новий контракт
Сьогодні 19:40 128
Ірландія - Україна 0:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:10 716
Збірна Бельгії розгромила Польщу: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:54 991
Ірландія - Україна 0:1: Як це було
Вчора 23:40 20813
Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт
Вчора 23:28 13038
Ірландія - Україна: відео голів і огляд матчу Ліги Націй
Вчора 23:11 2359
Підручний: Білоруси бояться, але всіх не посадять
Вчора 20:40 479
Верняєв: Вірю, що зможу відвідати рідний український Донецьк
Вчора 17:25 339
Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією
Вчора 11:25 2613
Прямі трансляції

Ротань назвав склад збірної України U-21 на матч з Франції

Сьогодні 19:09 167 0
Гра відбудеться 9 червня, початок о 19:45
Ротань назвав склад збірної України U-21 на матч з Франції

Джерело - sport.ua.

У четвер, 9 червня, відбудеться матч кваліфікації Євро-2023 U-21, у якому зіграють молодіжні збірні України та Франції.

Стартовий склад України U-21: Трубін, Сич, Таловєров, Боль, Вівчаренко, Криськів, Михайленко, Бондаренко, В’юнник, Ванат, Судаков.

Команди гратимуть у Стамбулі на стадіоні Есеньюрт Неджмі Кадіоглу. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Для першого місця математично команді Руслана Ротаня треба виграти особисту зустріч у Франції (9 червня), причому з різницею у 6 м'ячів чи більше. А потім здолати Вірменію (12 червня).

За рівності очок у Франції буде перевага над Україною за рахунок особистої зустрічі (5:0). Але виграти у французів з різницею в 6 м'ячів – щось із розряду неймовірного.

Перше місце дає перепустку у фінальний раунд. Команди, що посіли другі місця, вийдуть у плей-офф (крім кращої з них, яка кваліфікується одразу).

Щоб стати кращою другою командою, підопічним Руслана Ротаня треба обіграти Францію з будь-яким рахунком, плюс, щоб Данія не виграла своїх два матчі (проти Шотландії та Туреччини).

Коментарі ()
Популярне зараз
Став відомий стартовий склад збірної України на матч з Ірландією Став відомий стартовий склад збірної України на матч з Ірландією 2446
Ірландія - Україна: відео голів і огляд матчу Ліги Націй Ірландія - Україна: відео голів і огляд матчу Ліги Націй 2359
Ірландія - Україна 0:1: Як це було Ірландія - Україна 0:1: Як це було 20813
Циганков неймовірним ударом зі штрафного відкрив рахунок у матчі проти Ірландії ВІДЕО Циганков неймовірним ударом зі штрафного відкрив рахунок у матчі проти Ірландії ВІДЕО 6715
Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт 13038
Ірландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй Ірландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй 2188
Рекомендуємо
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33921
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12801
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20384 3
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7093
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5019
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 39914