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Бєлік: Ми програли битву, але виграємо війну

Сьогодні 10:29 185 0
Олексій Бєлік прокоментував поразку команди Олександра Петракова від Вельса
Бєлік: Ми програли битву, але виграємо війну
#Бєлік

Джерело - Чемпіон.

Збірна України продемонструвала гідну гру у матчі проти Вельса у фіналі плей-оф кваліфікації на ЧС-2022.

Про це розповів колишній нападник національної команди Олексій Бєлік у коментарі Футбол 1.

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"Дуже дякую гравцям збірної України за ці два матчі. Вони не поступилися за грою в жодному із них. Ми програли битву, але виграємо війну. Мені приємно бачити збірну із такою грою. Єдине, в чому ми поступилися – це у везінні", - сказав Бєлік.

Нагадаємо, Маліновський - найкращий гравець збірної України у матчі з Вельсом.

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