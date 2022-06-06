Бєлік: Ми програли битву, але виграємо війну

Збірна України продемонструвала гідну гру у матчі проти Вельса у фіналі плей-оф кваліфікації на ЧС-2022.

Про це розповів колишній нападник національної команди Олексій Бєлік у коментарі Футбол 1.

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"Дуже дякую гравцям збірної України за ці два матчі. Вони не поступилися за грою в жодному із них. Ми програли битву, але виграємо війну. Мені приємно бачити збірну із такою грою. Єдине, в чому ми поступилися – це у везінні", - сказав Бєлік.