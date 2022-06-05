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Вельс - Україна 1:0: огляд матчу

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Вельс - Україна 1:0: огляд матчу
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

У фіналі плей-оф відбору ЧС-2022 збірна України програла Вельсу.

Чемпіонат світу-2022 з футболу
Плей-оф відбору
Фінал, 5 червня

Вельс - Україна 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 34 Ярмоленко (авт)

Вельс: Геннессі, Родон, Ампаду, Девіс - Робертс, Аллен, Ремсі, Вільямс (Норрінгтон-Девіс 90+3), Бейл (Вілсон 82), Мур, Джеймс (Джонсон 71)

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко (Сидорчук 69), Маліновський (Шапаренко 69), Зінченко, Ярмоленко, Яремчук (Довбик 77), Циганков (Мудрик 77)

Попередження: Джеймс 3, Аллен 3 - Миколенко 32, Мудрик 90+4

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