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Конте: Артета занадто багато скаржиться

Сьогодні 13:26 182 0
Антоніо Конте розкритикував Мікеля Артету після перемоги Тоттенгема над Арсеналом
Конте: Артета занадто багато скаржиться
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Мікель Артета, #Конте, #Тоттенгем

Джерело - skysports.com.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте виділив недоліки наставника Арсенала Мікеля Артети.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Артета – дуже добрий тренер, він може стати значним тренером у майбутньому. Але за ці шість місяців роботи в Тоттенгемі я зрозумів, що він занадто багато скаржиться.

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Він лише почав працювати, і я чув, як він надто багато скаржиться. Думаю, йому варто сконцентруватись на своїй команді, а не скаржитися. Вважаю, він має бути спокійнішим і спробувати продовжувати роботу, тому що він дуже гарний. Але тренер, який багато скаржиться – це не дуже добре.

Червона картка, на мою думку, була очевидною. Не забувайте про матч із Ліверпулем – я не сказав нічого про те, що трапилося з Фабінью. Якщо ми хочемо скаржитися, то кожен матч дає нам можливість поговорити про суддю, його рішення та відкладені матчі.

Якщо ви пам'ятаєте, він скаржився на розклад [через багато матчів перенесено]. Тоді я сказав, що скаржитися в цій ситуації – не дуже добре, тому що Арсеналу пощастило якимось неймовірним чином перенести матч через випадки зараження коронавірусом, хоча вони мали лише одного гравця з ковідом. Я не забув про це", – сказав Конте.

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