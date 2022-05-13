Головне
Збірна України переграла менхенгладбаську Боруссію
11.05.2022 23:38 1661
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Сьогодні 11:58 158841
20 років тому помер Валерій Лобановський
Сьогодні 11:22 8336
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну
Сьогодні 11:00 10961
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар змагань
Сьогодні 10:51 183
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 10:19 38035 1
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Сьогодні 09:59 13534
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки
Сьогодні 08:31 12245
Бех отримала статус біженки у росії
Сьогодні 08:10 966
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Сьогодні 08:00 30234
Прямі трансляції

Артета: Мене дискваліфікують на шість місяців, якщо скажу, що насправді думаю

Сьогодні 11:15 141 0
Мікель Артета прокоментував поразку від Тоттенгема
Артета: Мене дискваліфікують на шість місяців, якщо скажу, що насправді думаю
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Мікель Артета, #Тоттенгем, #Арсенал Лондон

Джерело - bbc.com.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета залишився незадоволеним головним арбітром матчу проти Тоттенгема.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

Арсенал у меншості поступився Тоттенгему. Захисник "канонірів" Роб Голдінг отримав дві жовті картки від судді Пола Тірні за вісім хвилин – на 26-й та 33-й хвилинах. Також на 23-й хвилині арбітр призначив пенальті за падіння Сон Хін Міна.

"Мене дискваліфікують на шість місяців, якщо скажу, що насправді думаю.

Я не вмію брехати, тому не хочу говорити того, що думаю. Не можу розповісти, що я гадаю.

У мене немає розчарування через дії моїх гравців. Я пишаюся своїми футболістами. Хочу, щоб суддя вийшов до камер та пояснив свої рішення. Це ганьба. Такий гарний матч було знищено.

Рішення було прийняте. Ми не можемо його змінити. Суддя ухвалює рішення у футболі.

Цей матч – це вже історія. Далі на нас чекає Ньюкасл. Кожному належить зіграти ще по дві гри. Все в наших руках. Ми маємо виконати свою роботу", – сказав Артета.

Актуально: Тоттенгем - Арсенал 3:0. Огляд матчу

Коментарі ()
Популярне зараз
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 30234
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 38035 1
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну 10961
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 158841
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова 13534
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 12245
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 17572 2
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 14276
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 243736
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72053 2
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 26278
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 22696