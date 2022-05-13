Артета: Мене дискваліфікують на шість місяців, якщо скажу, що насправді думаю

Головний тренер Арсенала Мікель Артета залишився незадоволеним головним арбітром матчу проти Тоттенгема.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

Арсенал у меншості поступився Тоттенгему. Захисник "канонірів" Роб Голдінг отримав дві жовті картки від судді Пола Тірні за вісім хвилин – на 26-й та 33-й хвилинах. Також на 23-й хвилині арбітр призначив пенальті за падіння Сон Хін Міна.

"Мене дискваліфікують на шість місяців, якщо скажу, що насправді думаю.

Я не вмію брехати, тому не хочу говорити того, що думаю. Не можу розповісти, що я гадаю.

У мене немає розчарування через дії моїх гравців. Я пишаюся своїми футболістами. Хочу, щоб суддя вийшов до камер та пояснив свої рішення. Це ганьба. Такий гарний матч було знищено.

Рішення було прийняте. Ми не можемо його змінити. Суддя ухвалює рішення у футболі.

Цей матч – це вже історія. Далі на нас чекає Ньюкасл. Кожному належить зіграти ще по дві гри. Все в наших руках. Ми маємо виконати свою роботу", – сказав Артета.