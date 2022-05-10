Чеснаков: Футбол і Україна будуть ще сильнішими після війни

Після війни український футбол стане ще сильнішим ніж раніше.

Про це заявив капітан Ворскли Володимир Чеснаков.

"Ця війна послабила український футбол. Легіонери від’їжджають. Напевно, вони вже не приїдуть до нас найближчим часом. Але з’явились шанси для наших українських футболістів. Біда в тому, що ми можемо недорахуватися команд, і рівень футболу в Україні знизиться доволі відчутно".

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"Але ми вже проходили цей період у 2014 році. Футбол буде ще сильніший у нас, і взагалі країна у нас буде ще сильніша, красивіша і ще людяніша, ніж вона була до цього", - сказав Чеснаков.