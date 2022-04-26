УПЛ вирішила долю сезону 2021/22

Відбулись загальні збори учасників УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України сезону 2021/22 завершиться без переможця.

Про це повідомляє УПЛ.

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Клуби Української Прем’єр-Ліги підтримали пропозицію завершити сезон 2021/22 років, оскільки Чемпіонат не може бути дограний.

Турнірна таблиця буде зафіксована станом на 24 лютого 2022 року. Нагородження призерів не проводитиметься.

На участь в єврокубки від України в УЄФА подають 5 команд: Шахтар і Динамо - в Лізі чемпіонів, Дніпро-1 - в Лізі Європи, Зоря і Ворскла - в Ліга конференцій.

Нагадаємо, Динамо - у ТОП-2 команд Європи за ігровим часом вихованців.