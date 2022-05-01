Хавбек Ворскли перейшов до іспанського Луго

Якубу виступав за полтавців із вересня 2018 року

21-річний ганський півзахисник Ворскли Наджиб Якубу продовжить кар'єру в іспанському Луго.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Якубу вже приєднався до нової команди.

Офіційно Ворскла не уточнює, на яких правах відбувся трансфер, але, за даними Transfermarkt, йдеться про оренду до кінця поточного сезону з опцією викупу.

Якубу грав за Ворсклу з вересня 2018 року. На його рахунку 63 поєдинки за полтавців, у яких він відзначився 2 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами.