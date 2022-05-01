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Хавбек Ворскли перейшов до іспанського Луго

Сьогодні 14:25 173 0
Якубу виступав за полтавців із вересня 2018 року
Хавбек Ворскли перейшов до іспанського Луго
#Ворскла

Джерело - sport.ua.

21-річний ганський півзахисник Ворскли Наджиб Якубу продовжить кар'єру в іспанському Луго.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Якубу вже приєднався до нової команди.

Офіційно Ворскла не уточнює, на яких правах відбувся трансфер, але, за даними Transfermarkt, йдеться про оренду до кінця поточного сезону з опцією викупу.

Якубу грав за Ворсклу з вересня 2018 року. На його рахунку 63 поєдинки за полтавців, у яких він відзначився 2 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами.

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