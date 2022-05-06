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Шапаренко оцінив збори Динамо

Сьогодні 16:28 221 0
Микола Шапаренко прокоментував початок роботи на навчально-тренувальному зборі в Словенії.
Шапаренко оцінив збори Динамо
#Динамо Київ, #Микола Шапаренко

Джерело - uaf.ua.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко оцінив збори з командою.

Про це розповів сам футболіст.

"Дуже радий повернутися в національну збірну, тренуватися й готуватися до нашого головного матчу, який пройде 1 червня. Кондиції в нас добрі, ми непогано провели збори в Бухаресті, мали хороші спаринги. Ми одразу включилися в роботу — один день перерви, а потім тренування.

Мої родичі перебувають більш-менш у безпеці. Кожен день спілкуюся з ними, дізнаюся про обстановку, чи все добре. Весь український народ чекає на перемогу збірної, тож постараємося його не підвести", - розповів Шапаренко.

Раніше гравці Динамо та Довбик прибули до розташування збірної України.

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