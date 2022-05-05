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Гравці Динамо та Довбик прибули до розташування збірної України

Сьогодні 16:54 244 0
Гравці Динамо та Довбик прибули до розташування збірної України

Джерело - ФК Динамо.

Гравці Динамо і форвард Дніпра-1 Артем Довбик відправилися в розташування збірної України в Словенії, де національна команда проводить збір перед стиковим матчем ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Це Георгій Бущан, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Артем Бєсєдін, а також Артем Довбик, який взяв участь у благодійних матчах Динамо.

Футболісти вже прибули до місця призначення.

Зустріч з шотландцями пройде 1 червня, до того українці проведуть 5 товариських матчів.

Раніше Динамо переграло Базель у благодійному матчі.

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