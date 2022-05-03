Колишній наставник Шахтаря Луїш Каштру розкритикував бездіяльність світової спільноти у процесі досягнення миру в Україні.

Про це розповів сам португальський фахівець.

"В мене досі є зв'язки в Україні. Там дійсно відбуваються жахливі речі. Люди ночують в неймовірних умовах, сплять в бункерах, гаражах. Окремо взяті родини вимушені взагалі розлучатися. Нам вдалося допомогти деяким українським сім’ям.

Я навіть не знаю, що сказати, просто міцно обіймаю всю Україну та всіх українців. Важко уявити через що вони зараз проходять.

Вважаю, що це ганьба для світових лідерів через те, що там трапляється, як і на будь-якій війні у світі. Це справжній сором, вони повинні забезпечувати мир, а не війну. Коли з’являється якийсь лідер, що підтримує війну, всі інші повинні йому протистояти і працювати для досягнення миру. В даному випадку війна перемогла світ, і це ганьба для нас усіх", – розповів Каштру.