Заради цього він пішов із катарського Аль-Духаїла

Колишній тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру в instagram оголосив про своє призначення у бразильський Ботафого.

Офіційного підтвердження поки що немає і умови контракту невідомі, але португалець уже поділився фотографією, де він тримає футболку Ботафого.

У березні Каштру розірвав контракт із катарським Аль-Духаїлом. Клуб пішов назустріч португальському тренеру.

У травні минулого року Каштру залишив донецький "Шахтар" після двох років роботи. Під його керівництвом Гірники виграли чемпіонат України та дійшли до півфіналу Ліги Європи у сезоні 2019/20.

Ботафого виступає у найвищому дивізіоні чемпіонату Бразилії - Серії А.