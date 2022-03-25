Джерело - sportarena.com.
Колишній тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру в instagram оголосив про своє призначення у бразильський Ботафого.
Офіційного підтвердження поки що немає і умови контракту невідомі, але португалець уже поділився фотографією, де він тримає футболку Ботафого.
У березні Каштру розірвав контракт із катарським Аль-Духаїлом. Клуб пішов назустріч португальському тренеру.
У травні минулого року Каштру залишив донецький "Шахтар" після двох років роботи. Під його керівництвом Гірники виграли чемпіонат України та дійшли до півфіналу Ліги Європи у сезоні 2019/20.
Ботафого виступає у найвищому дивізіоні чемпіонату Бразилії - Серії А.