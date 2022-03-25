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Каштру очолив бразильський Ботафого

Сьогодні 12:09 174 0
Заради цього він пішов із катарського Аль-Духаїла
Каштру очолив бразильський Ботафого
#Луїш Каштру

Джерело - sportarena.com.

Колишній тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру в instagram оголосив про своє призначення у бразильський Ботафого.

Офіційного підтвердження поки що немає і умови контракту невідомі, але португалець уже поділився фотографією, де він тримає футболку Ботафого.

У березні Каштру розірвав контракт із катарським Аль-Духаїлом. Клуб пішов назустріч португальському тренеру.

У травні минулого року Каштру залишив донецький "Шахтар" після двох років роботи. Під його керівництвом Гірники виграли чемпіонат України та дійшли до півфіналу Ліги Європи у сезоні 2019/20.

Ботафого виступає у найвищому дивізіоні чемпіонату Бразилії - Серії А.

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