Вільярреал - Ліверпуль: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль зіграє проти Вільярреала у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Стали відомі стартові склади команд:
Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян – Ло Чельсо, Парехо, Капу, Коклен – Жерар Морено, Діа
Запасні: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Алькасер, Іборра, Чуквуезе, Трігерос, Пенья, Манді, Гомес, Педраса, Ор'є
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Кейта, Фабінью, Алькантара – Салах, Мане, Жота
Запасні: Келлехер, Мілнер, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлейн, Джонс, Мінаміно, Цімікас, Діас, Оріджі, Матіп, Елліот
Матч розпочнеться о 22:00.