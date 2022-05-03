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Вільярреал - Ліверпуль: Стартові склади команд

Сьогодні 20:55 133 0
Стали відомі стартові склади команд
Вільярреал - Ліверпуль: Стартові склади команд
#Вільярреал, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль зіграє проти Вільярреала у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. 

Стали відомі стартові склади команд:

Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян – Ло Чельсо, Парехо, Капу, Коклен – Жерар Морено, Діа

Запасні: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Алькасер, Іборра, Чуквуезе, Трігерос, Пенья, Манді, Гомес, Педраса, Ор'є

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Кейта, Фабінью, Алькантара – Салах, Мане, Жота

Запасні: Келлехер, Мілнер, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлейн, Джонс, Мінаміно, Цімікас, Діас, Оріджі, Матіп, Елліот

Матч розпочнеться о 22:00.

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