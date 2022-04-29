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Моєс: Вест Гем не грав досить добре

Сьогодні 10:11 152 0
Девід Моєс прокоментував поразку від Айнтрахта
Моєс: Вест Гем не грав досить добре
Фото - gettyimages
#Айнтрахт Франкфурт, #Вест Гем, #Ліга Європи, #Моєс

Джерело - uefa.com.

Вест Гем не використав свої шанси у першому півфінальному матчі Ліги Європи з Айнтрахтом.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Девід Моєс.

"‎Я думаю, що ми втратили дуже багато можливостей для створення небезпеки. Ми повинні були зробити більше, у нас були шанси розпоряджатися м’ячем краще.

У нас були деякі непогані моменти, але наступного тижня треба прикласти більше зусиль. Якби ми якісно діяли в фінальній третині, могли б відновити паритет. Вийшло не те, що ми хотіли. Ми не грали досить добре, щоб отримати позитивний результат сьогодні ввечері, але нічого ще не втрачено", – сказав Моєс.

Нагадаємо, Вест Гем вдома поступився Айнтрахту. 

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