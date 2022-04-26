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Баварія не продовжує контракт з Левандовським через Голанда

Вчора 23:37 145 0
Ерлінг Голанд може перейти у Баварію
Баварія не продовжує контракт з Левандовським через Голанда
Фото - gettyimages
#Баварія, #Боруссія Дортмунд, #Ерлінг Голанд, #Роберт Левандовський, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Баварія не поспішає продовжувати контракт з польським форвардом Робертом Левандовським.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Така поведінка Баварії пов'язана з тим, що клуб паралельно веде переговори з форвардом Борусії Дортмундом Ерлінгом Голандом.

У березні спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич зустрічався особисто з Холандом у Мюнхені, а генеральний директор Олівер Кан у Монако провів зустріч із агентом гравця Міно Райолою.

Раніше повідомлялося, що Голанд погодився на перехід у Манчестер Сіті.

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