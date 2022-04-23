Головне
Ф'юрі нокаутував Вайта та захистив титул WBC
Сьогодні 00:42 856
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: найкращі моменти бою
Сьогодні 09:10 484
Бубка: Я залишив Україну як біженець
Сьогодні 08:55 375 1
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було
Сьогодні 00:38 3477
ПСЖ - чемпіон Франції сезону 2021/22
Вчора 23:59 330
Інтер розібрався з Ромою, Аталанта Маліновського обіграла Венецію. Результати 34 туру Серії А
Вчора 23:40 544
Баварія достроково стала чемпіоном Німеччини
Вчора 21:39 292
Арсенал переміг Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті з асистом Зінченка розгромив Вотфорд. Результати 34 туру АПЛ
Вчора 21:21 628
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів
Вчора 18:35 26036
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вчора 18:17 240621
Прямі трансляції

Президент Десни оцінив масштаби руйнувань клубної інфраструктури

Вчора 23:45 560 0
Володимир Левін прокоментував масштаби руйнувань інфраструктури Десни
Президент Десни оцінив масштаби руйнувань клубної інфраструктури
#Десна, #Левін

Джерело - fanday.net.

Російські окупанти повністю знищили клубну інфраструктуру Десни.

Про це розповів президент чернігівського клубу Володимир Левін у коментарі FanDay.

"Діти допомагали розбирати завали (стадіону імені Гагаріна, – прим.) і тому їм дозволили пограти у футбол. Через кілька днів після дитячого матчу на стадіоні виявили 500-кілограмову авіаційну бомбу, що не розірвалася. Уявляєте?

Щодо решти клубної інфраструктури... Наш двоповерховий готель, в якому знаходилися медичні кабінети, тренажерний зал, басейн, сауна, комфортабельні номери тощо, теж зруйнований. Розбомбили. Клубну інфраструктуру знищено повністю, тому говорити про якісь плани до закінчення війни вкрай важко. Розраховуємо, що Міністерство спорту підстрахує нас зі стадіоном, що перебуває на балансі у держави.

Скільки Десна вклала у стадіон імені Гагаріна? Не менше 22 мільйонів гривень за курсом долара по вісім гривень. Якщо брати медичні кабінети тощо, це близько 40 мільйонів. Ми поховали гроші", – сказав Левін.

Раніше з'явилося відео розбомбленого стадіону в Чернігові.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами 6316
Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4923
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 240621
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 26036
Ф'юрі - Вайт: де дивитися онлайн-трансляцію чемпіонського бою Ф'юрі - Вайт: де дивитися онлайн-трансляцію чемпіонського бою 3754
Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 5308
Рекомендуємо
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 21842 4
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18756
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 173476 6
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30060 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12516
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 115523