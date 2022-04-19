Стали відомі деталі контракту Тен Гага з Манчестер Юнайтед

Ерік тен Гаг стане новим головним тренером Манчестер Юнайтед

Головний тренер Аякса Ерік тен Гаг влітку очолить Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Guardian.

У найближчі декілька днів МЮ оголосить про призначення 52-річного фахівця.

Контракт з "червоними дияволами" нідерландець підпише на три роки з опцією продовження на сезон, чи одразу на чотири роки.

При цьому МЮ має буде заплатити 2 млн євро Аяксу у якості компенсації та дати Тен Гагу повний кардбланш на трансферному ринку.

Тренер вважає, що більшість трансферів МЮ були провальними та хоче виправити ситуацію, маючи декількох гравців у своєму списку.

Нагадаємо, Роналду встановив рекорд АПЛ.