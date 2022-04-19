Стали відомі деталі контракту Тен Гага з Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.
Головний тренер Аякса Ерік тен Гаг влітку очолить Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє The Guardian.
У найближчі декілька днів МЮ оголосить про призначення 52-річного фахівця.
Контракт з "червоними дияволами" нідерландець підпише на три роки з опцією продовження на сезон, чи одразу на чотири роки.
При цьому МЮ має буде заплатити 2 млн євро Аяксу у якості компенсації та дати Тен Гагу повний кардбланш на трансферному ринку.
Тренер вважає, що більшість трансферів МЮ були провальними та хоче виправити ситуацію, маючи декількох гравців у своєму списку.
Нагадаємо, Роналду встановив рекорд АПЛ.