Манчестер Юнайтед працює над підготовкою контрактів

Джерело - Чемпіон.

Наставник Аякса Ерік тен Хаг незабаром стане головним тренером Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Цього тижня Манчестер Юнайтед працює над підготовкою контрактів та необхідних паперів. Клуб хоче оголосити про призначення тен Хага якнайшвидше. Сторонам залишилося залагодити деякі деталі тренерського штабу.

Крім того, МЮ має домовитись з Аяксом. Манчестерський клуб готовий вести прямі переговори з нідерландським клубом. Між ними склалися чудові стосунки, і компенсація у 2 млн євро не стане проблемою для МЮ.