Джерело - isport.ua.
Головний тренер Аякса Ерік тен Гаг близький до призначення на посаду тренера Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє The Telegraph.
Керівництво англійського клубу планує оголосити про призначення 52-річного спеціаліста не раніше цієї неділі, адже того дня Аякс грає з ПСВ у фіналі Кубка Нідерландів.
Манчестер Юнайтед має намір шанобливо поставитися до нідерландського клубу, щоб продовжити утримувати добрі стосунки.
Тен Гаг матиме можливість впливати на трансферну політику, що було однією з ключових вимог для підписання угоди.
Раніше стали відомі причини відмови Манчестер Юнайтед від Почеттіно.