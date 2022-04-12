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Стало відомо, коли Манчестер Юнайтед оголосить про призначення Тен Хага

Сьогодні 17:27 329 0
Манчестер Юнайтед незабаром оголосить про призначення Тен Гага
Стало відомо, коли Манчестер Юнайтед оголосить про призначення Тен Хага
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Аякс, #Манчестер Юнайтед, #Тен Гаг, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Аякса Ерік тен Гаг близький до призначення на посаду тренера Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Telegraph.

Керівництво англійського клубу планує оголосити про призначення 52-річного спеціаліста не раніше цієї неділі, адже того дня Аякс грає з ПСВ у фіналі Кубка Нідерландів.

Манчестер Юнайтед має намір шанобливо поставитися до нідерландського клубу, щоб продовжити утримувати добрі стосунки.

Тен Гаг матиме можливість впливати на трансферну політику, що було однією з ключових вимог для підписання угоди.

Раніше стали відомі причини відмови Манчестер Юнайтед від Почеттіно.

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