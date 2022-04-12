Манчестер Юнайтед незабаром оголосить про призначення Тен Гага

Головний тренер Аякса Ерік тен Гаг близький до призначення на посаду тренера Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Telegraph.

Керівництво англійського клубу планує оголосити про призначення 52-річного спеціаліста не раніше цієї неділі, адже того дня Аякс грає з ПСВ у фіналі Кубка Нідерландів.

Манчестер Юнайтед має намір шанобливо поставитися до нідерландського клубу, щоб продовжити утримувати добрі стосунки.

Тен Гаг матиме можливість впливати на трансферну політику, що було однією з ключових вимог для підписання угоди.

Раніше стали відомі причини відмови Манчестер Юнайтед від Почеттіно.