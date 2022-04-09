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Гвардіола: Не залишусь у Манчестер Сіті назавжди

Сьогодні 16:53 187 0
Іспанець щасливий у Манчестері
Гвардіола: Не залишусь у Манчестер Сіті назавжди
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - Sky Sports.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не буде очолювати "містян" до кінця кар'єри.

Про це він розповів напередодні матчу з Ліверпулем.

  Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE

"Давайте не сьогодні. У мене контракт з клубом, і я тут дуже щасливий. Я не залишусь тут назавжди, але хотів би цього. Місця краще не придумати. Я можу продовжити контракт на 10 років, але не робитиму цього. Зараз не дуже вдалий момент для таких питань", – сказав Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола може очолити збірну Бразилії.

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