Гвардіола: Не залишусь у Манчестер Сіті назавжди

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не буде очолювати "містян" до кінця кар'єри.

Про це він розповів напередодні матчу з Ліверпулем.

Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE

"Давайте не сьогодні. У мене контракт з клубом, і я тут дуже щасливий. Я не залишусь тут назавжди, але хотів би цього. Місця краще не придумати. Я можу продовжити контракт на 10 років, але не робитиму цього. Зараз не дуже вдалий момент для таких питань", – сказав Гвардіола.