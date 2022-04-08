Гвардіола може очолити збірну Бразилії

Гвардіола може покинути Сіті

Федерація футболу Бразилія націлена на підписання головного тренера Манчестер Сіті Жузепа Гвардіоли.

Про це повідомляє Marca.

Новий президент федерації Еднальдо Родрігес хоче бачити на чолі національної команди іспанця, адже чинний тренер пентакампеонів Тіте скоріше за все покине команду після чемпіонату світу у Катарі.

Федерація погоджується запросити іноземного спеціаліста. Її представники контактували з братом Гвардіоли Пере. Тренеру "містян" пропонують угоду до 2026 року з платнею в 12 мільйонів євро на рік (у Сіті він отримує 20 млн).

Зазначається, що Федерація футболу Бразилії має велику впевненість у тому, що їм вдасться запросити Гвардіолу.

Його контракт з Ман Сіті діє до літа 2023 року. Він очолює англійську команду з 2016-го.

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