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Буряк: Чеферін дзвонив до УАФ і запевняв, що наші клуби чекають у Європі

Сьогодні 20:55 62 0
Екстренер і гравець Динамо розповів про можливість дограти УПЛ закордоном
Буряк: Чеферін дзвонив до УАФ і запевняв, що наші клуби чекають у Європі
#Леонід Буряк, #Динамо Київ, #Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - FanDay.

УПЛ мають дограти, щоб визначити представництво у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Про це заявив колишній гравець та тренер Динамо Леонід Буряк.

"Дограти сезон ми маємо обов'язково. Головна причина – єврокубки: потрібно визначити представництво у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Навіть президент УЄФА Александер Чеферін дзвонив до УАФ і запевняв, що наші клуби чекають у Європі".

  Актуально: Чемпіонат УПЛ могли дограти в Італії чи Туреччині

"Але як це зробити... Треба сідати спеціалістам та думати. Ніхто не знає, наскільки тривала війна, щодня вносить зміни", - сказав Буряк.

росія веде війну проти України

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