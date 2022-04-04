Екстренер і гравець Динамо розповів про можливість дограти УПЛ закордоном

Джерело - FanDay.

УПЛ мають дограти, щоб визначити представництво у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Про це заявив колишній гравець та тренер Динамо Леонід Буряк.

"Дограти сезон ми маємо обов'язково. Головна причина – єврокубки: потрібно визначити представництво у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Навіть президент УЄФА Александер Чеферін дзвонив до УАФ і запевняв, що наші клуби чекають у Європі".

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"Але як це зробити... Треба сідати спеціалістам та думати. Ніхто не знає, наскільки тривала війна, щодня вносить зміни", - сказав Буряк.

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