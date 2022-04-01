Чемпіонат УПЛ могли дограти в Італії чи Туреччині

УПЛ розглядала теоретичні варіанти дограти чемпіонат в інших країнах.

Про це розповів виконавчий директор ліги Євген Дикий у коментарі Футбол 1.

"Були ініціативи дограти в Італії, Туреччині. Сьогодні зранку читав інтерв'ю Андрія Богданова, який вступив в лави ЗСУ й дав коментар: "Потрібно на разі забути про догравання, нараз інша ситуація, давайте переможемо й потім повернемося до футболу".

Також вважаю, якщо умовно виїхати до Туреччини догравати чемпіонат, це буде некоректно щодо населення України. В першу до хлопців, які захищають Україну.

Футболісти за можливості стараються підтримувати свою фізичну форму й чекають на поновлення", - сказав Дикий.