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Чемпіонат УПЛ могли дограти в Італії чи Туреччині

Сьогодні 16:13 196 0
Євген Дикий прокоментував завершення чемпіонату України
Чемпіонат УПЛ могли дограти в Італії чи Туреччині
#Чемпіонат України, УПЛ, #Євген Дикий

Джерело - Чемпіон.

УПЛ розглядала теоретичні варіанти дограти чемпіонат в інших країнах.

Про це розповів виконавчий директор ліги Євген Дикий у коментарі Футбол 1.

"Були ініціативи дограти в Італії, Туреччині. Сьогодні зранку читав інтерв'ю Андрія Богданова, який вступив в лави ЗСУ й дав коментар: "Потрібно на разі забути про догравання, нараз інша ситуація, давайте переможемо й потім повернемося до футболу".

Також вважаю, якщо умовно виїхати до Туреччини догравати чемпіонат, це буде некоректно щодо населення України. В першу до хлопців, які захищають Україну.

Футболісти за можливості стараються підтримувати свою фізичну форму й чекають на поновлення", - сказав Дикий.

Нагадаємо, УПЛ шукає фінансову підтримку для українських клубів.

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