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Зінченко - Левандовському: Величезне дякую за підтримку та допомогу

Вчора 23:56 177 0
Українець привітав збірну Польщі з виходом на чемпіонат світу-2022
Зінченко - Левандовському: Величезне дякую за підтримку та допомогу
#Баварія, #Олександр Зінченко, #Роберт Левандовський, #Манчестер Сіті, #Чемпіонат світу 2022

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко привітав збірну Польщі з виходом на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Відповідний коментар він залишив у пості форварда Баварії Роберта Левандовського.

"Роберте, перш за все я хотів би виразити величезну подяку від усіх нас в Україні за підтримку та допомогу, яку ти та всі наші брати з Польщі надаєте нам. І вітаю вас із кваліфікацією на чемпіонаті світу", – написав Зінченко.

Нагадаємо, ведучий матч тв образив збірну Польщі та Левандовсього.

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