Зінченко - Левандовському: Величезне дякую за підтримку та допомогу

Джерело - Чемпіон.
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко привітав збірну Польщі з виходом на чемпіонат світу-2022 у Катарі.
Відповідний коментар він залишив у пості форварда Баварії Роберта Левандовського.
"Роберте, перш за все я хотів би виразити величезну подяку від усіх нас в Україні за підтримку та допомогу, яку ти та всі наші брати з Польщі надаєте нам. І вітаю вас із кваліфікацією на чемпіонаті світу", – написав Зінченко.
Нагадаємо, ведучий матч тв образив збірну Польщі та Левандовсього.