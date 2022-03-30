Зінченко - Левандовському: Величезне дякую за підтримку та допомогу

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко привітав збірну Польщі з виходом на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Відповідний коментар він залишив у пості форварда Баварії Роберта Левандовського.

"Роберте, перш за все я хотів би виразити величезну подяку від усіх нас в Україні за підтримку та допомогу, яку ти та всі наші брати з Польщі надаєте нам. І вітаю вас із кваліфікацією на чемпіонаті світу", – написав Зінченко.