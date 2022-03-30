Ведучий російського матч тв Антон Анісімов побажав провалу збірній Польщі на чемпіонаті світу-2022 та особисто Роберту Левандовському.

Про це він сказав у ефірі програми єсть тєма.

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"Хочу сказати від себе конкретно, а не від каналу. Збірній Польщі я бажаю найбільшого провалу на чемпіонаті світу, Левандовському у тому числі. Хлопці, удачі вам, ви – мерзенні тварюки", – сказав Анісімов.