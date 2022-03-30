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Ведучий матч тв образив збірну Польщі та Левандовсього

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Вболівальники збірної Польщі передали привіт рашистам
Ведучий матч тв образив збірну Польщі та Левандовсього
#Роберт Левандовський, #Збірна Польщі з футболу

Джерело - Чемпіон.

Ведучий російського матч тв Антон Анісімов побажав провалу збірній Польщі на чемпіонаті світу-2022 та особисто Роберту Левандовському.

Про це він сказав у ефірі програми єсть тєма.

  Актуально: Вболівальники збірної Польщі передали привіт рашистам: Ruska kurwa!

"Хочу сказати від себе конкретно, а не від каналу. Збірній Польщі я бажаю найбільшого провалу на чемпіонаті світу, Левандовському у тому числі. Хлопці, удачі вам, ви – мерзенні тварюки", – сказав Анісімов.

Нагадаємо, збірна Польщі вийшла на чемпіонат світу-2022.

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