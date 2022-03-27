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Палкін: Мріємо про повернення до нормального життя та про польоти на матчі ЛЧ

Сьогодні 14:00 100 0
Генеральний директор Шахтаря розповів про життя клубу в умовах війни
Палкін: Мріємо про повернення до нормального життя та про польоти на матчі ЛЧ
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - The Guardian.

Шахтар допомагає людям їжею та ліками.

Про це розповів генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Ми мріємо, щоб все повернулось до нормального життя, ми мріємо про польоти на матчі Ліги чемпіонів. Для нас це буде найбільша перемога і найбільше щастя, але наразі ми можемо лише мріяти про це На початках було складно. На кордонах був безлад – тисячі, мільйони хотіли покинути Україну, а ми намагались підтримати жителів їжею, ліками з-за кордону, але з цим були проблеми. Зараз ситуація зрозуміла і організована".

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"Ми добре працюємо, хоч і є кілька логістичних проблем. Я був у Києві 2 тижні, а потім ми зібрали раду директорів та вирішили почати допомагати людям, усвідомивши як багато переселенців прибувають до Західної України. Тому наші директори прибули на захід і відкрили гуманітарний штаб".

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"Багато тисяч людей приїздять зі Східної України. Ви бачите, що відбувається у Маріуполі, Харкові та інших містах вздовж російського кордону. У Маріуполі гуманітарна катастрофа, нам необхідно допомогти усім тим людям", – сказав Палкін.

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