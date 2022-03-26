Шахтар евакуював гравців академії до Хорватії

Шахтар вивіз з України до Хорватії 85 неповнолітніх гравців із клубної академії.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

До кордону їх доставляли клубними автобусами Шахтаря, далі їхнє транспортування забезпечувала хорватська сторона.

"Ми дякуємо ФК Хайдук (Спліт) і ФК Динамо (Загреб), а також центральним і місцевим органам влади Хорватії за сприяння у евакуації наших юних гравців. Ці діти – майбутнє Шахтаря, українського футболу та країни загалом.

До мене зверталися багато футболістів, друзів і колег з бажанням допомогти, й ця допомога справді була дуже важливою. Спільними зусиллями нам вдалося все реалізувати", - розповів директор з футболу Шахтаря Даріо Срна.