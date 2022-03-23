Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 17:51 32137
Шаботову виключили зі складу збірної України
Сьогодні 20:27 639
ДБР розслідує виїзд Суркісів з України
Сьогодні 17:15 847
Віталій Кличко: У нас лише одне послання росіянам: геть із України
Сьогодні 15:09 355
У Маріуполі через обвал будинку загинула 11-річна гімнастка
Сьогодні 14:09 610
Кополовець: Луческу краще закінчити з футболом після слів, що спорт у росії не повинен страждати
Сьогодні 08:55 730
Усику дозволили виїхати з України для бою з Джошуа
Вчора 22:39 619
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Маямі
Вчора 20:25 536
Матч Динамо – Спортінг відбудеться у Бухаресті
Вчора 19:12 924 1
Євроліга дискваліфікувала усі російські клуби
Вчора 17:45 499
Прямі трансляції

Президент Шахтаря Ахметов відмовився працювати під російською окупацією

Сьогодні 18:57 310 0
Рінат Ахметов прокоментував російську окупацію
Президент Шахтаря Ахметов відмовився працювати під російською окупацією
#Рінат Ахметов, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов окреслив долю своїх підприємств, якщо вони опиняться під владою Росії. 

Про це розповів сам бізнесмен.

"Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають мешканців міста та бомбардують заводи.

Мої заводи не працюватимуть під російською окупацією за жодних обставин", – розповів Ахметов.

У Маріуполі працюють одразу два металургійні комбінати олігарха – Азовсталь і ММК ім. Ілліча

Нагадаємо, Ахметов втратив 9,5 млрд доларів після початку війни.

Коментарі ()
Популярне зараз
Валлін викликав Джошуа на бій Валлін викликав Джошуа на бій 874
Гутцайт підтвердив від'їзд Усика з України Гутцайт підтвердив від'їзд Усика з України 1292
Гвардіола визначив майбутнє Фернандінью у Манчестер Сіті Гвардіола визначив майбутнє Фернандінью у Манчестер Сіті 1067
Домрачева заступилася за російських та білоруських спортсменів, що потрапили під санкції Домрачева заступилася за російських та білоруських спортсменів, що потрапили під санкції 1284
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 32137
Світоліна дізналась суперницю на турнірі у Маямі Світоліна дізналась суперницю на турнірі у Маямі 858
Рекомендуємо
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11426
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10790
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18203
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 15898
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 14312 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 165092 3