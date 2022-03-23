Президент Шахтаря Ахметов відмовився працювати під російською окупацією

Рінат Ахметов прокоментував російську окупацію

Джерело - Чемпіон.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов окреслив долю своїх підприємств, якщо вони опиняться під владою Росії.

Про це розповів сам бізнесмен.

"Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають мешканців міста та бомбардують заводи. Мої заводи не працюватимуть під російською окупацією за жодних обставин", – розповів Ахметов.

У Маріуполі працюють одразу два металургійні комбінати олігарха – Азовсталь і ММК ім. Ілліча

Нагадаємо, Ахметов втратив 9,5 млрд доларів після початку війни.