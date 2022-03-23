Ярмоленко: Це яким треба бути тупим, якщо люди йдуть убивати Бандеру

Футболіст збірної України та Вест Гема Андрій Ярмоленко поділився думкою про росіян, які вторглися до України.

"Від кого нас звільняти? Це марення. Не розумію, як люди можуть у це вірити. Якщо люди йдуть вбивати Бандеру - це яким тупим треба бути. У тебе телефон під рукою, ти можеш подивитися, хто це, коли він жив, коли помер Це якою треба бути тупою і неосвіченою людиною?

У моєї родини є родич, не говоритиму хто це, але він проживає в Москві. Коли все почалося, він відразу пішов на мітинг, але не пройшло і 10 хвилин як його відразу ж пов'язали і посадили на 15 діб. Він вийшов уже, Але йому сказали, що якщо ще раз таке повториться, то отримає 15 років. Людей залякують", - розповів Ярмоленко.