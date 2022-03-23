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Ярмоленко: Це яким треба бути тупим, якщо люди йдуть убивати Бандеру

Сьогодні 10:10 99 0
Українець висловився про позицію російського населення
Ярмоленко: Це яким треба бути тупим, якщо люди йдуть убивати Бандеру
#Андрій Ярмоленко

Джерело - ТК Футбол.

Футболіст збірної України та Вест Гема Андрій Ярмоленко поділився думкою про росіян, які вторглися до України.

"Від кого нас звільняти? Це марення. Не розумію, як люди можуть у це вірити. Якщо люди йдуть вбивати Бандеру - це яким тупим треба бути. У тебе телефон під рукою, ти можеш подивитися, хто це, коли він жив, коли помер Це якою треба бути тупою і неосвіченою людиною?

У моєї родини є родич, не говоритиму хто це, але він проживає в Москві. Коли все почалося, він відразу пішов на мітинг, але не пройшло і 10 хвилин як його відразу ж пов'язали і посадили на 15 діб. Він вийшов уже, Але йому сказали, що якщо ще раз таке повториться, то отримає 15 років. Людей залякують", - розповів Ярмоленко.

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