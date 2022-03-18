Щедрий: Надійшла пропозиція тимчасово перейти в оренду у Левадію

Хавбек Кривбаса Артем Щедрий вирішив продовжити кар’єру в естонській Левадії.

Про це заявив футболіст.

"Те, що зараз відбувається в нашій рідній Україні просто не вкладається в голові. Просто не віриться, що таке може відбуватися у 21 столітті. Але цей жах відбувається саме з нами, нашими рідними і близькими, друзями, усіма українцями.

Російські війська знищують українські міста та мирних людей. Російські окупанти діють як нацисти, без жалю знищуючи мирне населення України.

Я сам родом з Херсонської області, міста Берислав. Але останні роки мешкав у Новій Каховці, де наразі мій дім. З першого дня вторгнення моє місто захопили російські солдати. Зараз перекриті будь-які в’їзди та виїзди з цих міст.

Моя дружина раннім жахливим ранком 24 лютого встигла сісти в автомобіль та виїхати якнайдалі від області, наразі вона в Польщі. Щодо моїх батьків, то вони залишилися вдома, у Бериславі…

За збігом обставин, ми, футболісти Кривбаса початок війни Росії проти України застали на зборах в Туреччині. На жаль, через російську агресію повертатися до України мені нікуди. Надійшла пропозиція тимчасово перейти в оренду в естонську Левадію з Таллінна. Я - футболіст й вмію грати у футбол.

На цей момент я буду як завжди професійно ставитися до своєї роботи, аби мати змогу постійно фінансово допомагати родині, близьким, нашій героїчній армії ЗСУ, всьому українському народу. Адже ми з партнерами домовилися регулярно допомагати фінансово ЗСУ.

Україна сильна й буде святкувати перемогу над російськими орками. Після переможного закінчення війни я й усі гравці одразу ж повернемося до Кривбасу. Слава Україні!", - сказав Щедрий.