Дитятьєв: Батьки не встигли виїхати з України

Батьки гравця польської Краковії Олексія Дитятьєва не змогли залишити Україну після початку війни.

Про це заявив сам футболіст.

"Спочатку всі були в шоковому стані та не знали, що робити. Я хотів знайти машину, щоб батьки сіли та поїхали звідти. Але батьки: "Ні-ні, зараз все буде добре". Ці дорогоцінні хвилини та години ми втратили. А коли вони захотіли та наважилися виїхати, місто було закрите, це було неможливо. О 4: 30 ранку, коли все розпочалося, була велика черга на заправках, багато людей панікували.

Подруга моєї дружини встигла виїхати, бо вони одразу зібрали речі, сіли в авто і поїхали. Ми прийняли їх в Польщі, вони живуть тут. Чоловік пішов в територіальну оборону. Більшість людей встигли виїхати, але є ті, які залишилися", - сказав Дитятьєв.