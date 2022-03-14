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Дитятьєв: Батьки не встигли виїхати з України

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Рідні футболіста Краковії не встигли залишити країну
Дитятьєв: Батьки не встигли виїхати з України
#Олексій Дитятьєв

Джерело - ТК Футбол.

Батьки гравця польської Краковії Олексія Дитятьєва не змогли залишити Україну після початку війни.

Про це заявив сам футболіст.

"Спочатку всі були в шоковому стані та не знали, що робити. Я хотів знайти машину, щоб батьки сіли та поїхали звідти. Але батьки: "Ні-ні, зараз все буде добре". Ці дорогоцінні хвилини та години ми втратили. А коли вони захотіли та наважилися виїхати, місто було закрите, це було неможливо. О 4: 30 ранку, коли все розпочалося, була велика черга на заправках, багато людей панікували.

Подруга моєї дружини встигла виїхати, бо вони одразу зібрали речі, сіли в авто і поїхали. Ми прийняли їх в Польщі, вони живуть тут. Чоловік пішов в територіальну оборону. Більшість людей встигли виїхати, але є ті, які залишилися", - сказав Дитятьєв.

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