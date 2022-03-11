На Динамо подали до суду через трансфер Дуелунда

Динамо не розплатилось за трансфер

У Динамо виникли проблеми з трансфером Міккела Дуелунда.

Про це повідомляє Bold.

Влітку 2018 року кияни придбали за 4 млн євро вінгера Мідтьюлланна, проте досі не виплатили всю суму данському клубу.

Через це на Динамо подали в суд, адже втомилися чекати розрахунку. Слухання мало б відбутися наступного тижня, проте суд відклав процес. Адже в Україні надзвичайно складна ситуація через війну з Росією.

Наразі вінгер грає в оренді за Неймеген.

Раніше повідомлялося, що Дуелунд хоче покинути Динамо.